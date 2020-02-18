Источник: Мантуров может находиться в SSJ-100, который готовится к экстренной посадке

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров может находиться в самолете SSJ-100, который готовится к экстренной посадке во Внуково. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, на борту находится Мантуров", - сказал источник.

Мантуров 17-18 февраля был в Германии с рабочим визитом. ТАСС направил запрос в пресс-службу Минпромторга

В экстренных службах сообщили, что самолет SSJ-100 авиакомпании "Русджет" готовится к экстренной посадке во Внуково из-за сработавшего датчика неисправности системы кондиционирования. Он следует рейсом Берлин - Москва.