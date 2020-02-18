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Источник: Мантуров может находиться в SSJ-100, который готовится к экстренной посадке

Глава Минпромторга мог возвращаться из Германии, где находился с рабочим визитом
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров может находиться в самолете SSJ-100, который готовится к экстренной посадке во Внуково. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, на борту находится Мантуров", - сказал источник.

Мантуров 17-18 февраля был в Германии с рабочим визитом. ТАСС направил запрос в пресс-службу Минпромторга

В экстренных службах сообщили, что самолет SSJ-100 авиакомпании "Русджет" готовится к экстренной посадке во Внуково из-за сработавшего датчика неисправности системы кондиционирования. Он следует рейсом Берлин - Москва.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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Источник: SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности успешно приземлился во Внуково
На борту самолета может находиться глава Минпромторга Денис Мантуров
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