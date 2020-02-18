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Источник: SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности успешно приземлился во Внуково

На борту самолета может находиться глава Минпромторга Денис Мантуров
Описание
© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Русджет", на котором может находиться министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, штатно сел во Внуково после срабатывания датчика неисправности системы кондиционирования. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Самолет штатно сел в аэропорту Внуково", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, на борту воздушного суда находится Мантуров. Министр 17-18 февраля был в Германии с рабочим визитом. ТАСС направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

В экстренных службах сообщили, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Русджет", следовавший рейсом Москва - Берлин готовился к экстренной посадке во Внуково из-за сработавшего датчика неисправности системы кондиционирования.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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Источник: самолет SSJ-100 готовится к экстренной посадке во Внуково
Собеседник ТАСС добавил, что у самолета сработал датчик неисправности системы кондиционирования
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