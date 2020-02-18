Источник: SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности успешно приземлился во Внуково

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Русджет", на котором может находиться министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, штатно сел во Внуково после срабатывания датчика неисправности системы кондиционирования. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет штатно сел в аэропорту Внуково", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, на борту воздушного суда находится Мантуров. Министр 17-18 февраля был в Германии с рабочим визитом. ТАСС направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

В экстренных службах сообщили, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Русджет", следовавший рейсом Москва - Берлин готовился к экстренной посадке во Внуково из-за сработавшего датчика неисправности системы кондиционирования.