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В ДТП в Калмыкии погибли пять человек

Еще один получил травмы

ЭЛИСТА, 19 февраля. /ТАСС/. Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, еще один человек пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по республике.

"В 00:25 19 февраля от очевидца через систему "112" поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге Р22, в селе Троицкое в районе улицы Геологов, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пять человек погибли, один человек доставлен в ЦРБ Целинного района в тяжелом состоянии.

Детей среди жертв нет. Информация уточняется.

В пресс-службе МВД по республике ТАСС уточнили, что все погибшие и пострадавший - жители Калмыкии. "По предварительным данным, автомобиль Datsun, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП на месте происшествия от полученных ранений скончались оба водителя и трое пассажиров. Гололеда на дороге не было", - сказали в пресс-службе. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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