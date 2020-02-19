Источник: чиновник Минкультуры Мосолов признал вину по делу о хищении бюджетных средств

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, который был переведен из СИЗО под домашний арест, признал вину по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, другая фигурантка дела - Татьяна Магдеева - также дала признательные показания и заключила досудебное соглашение.

"Мосолов признал вину, в связи с чем следствие и попросило суд в феврале изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Кроме того, другая фигурантка дела - Татьяна Магдеева - дала изобличающие показания на одного из обвиняемых [Сергея Семикова], что обналичивала денежные средства именно по его просьбе, и заключила со следствием досудебное соглашение", - рассказал собеседник агентства. Мосолов и Магдеева по просьбе следствия ранее были переведены из СИЗО под домашний арест.

По словам источника, в настоящее время по делу проводятся очные ставки между фигурантами, дополнительно назначен ряд экспертиз.