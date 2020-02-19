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Исчезновение Boeing 777-200

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Тони Абботт считает, что исчезновение 239 человек должно быть расследовано странами, граждане которых находились на борту самолета

СИДНЕЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота. Об этом в среду сообщило издание The Australian.

"Я очень четко понимал, что высшие чины малайзийского правительства с самого начала думали, что это было самоубийство пилота. Я не буду говорить, кто кому и что сказал, но мне было совершенно ясно, что они прекрасно понимали, что именно это и произошло", - цитирует издание Абботта, занимавшего в момент крушения пост премьер-министра Австралии.

Абботт также отметил, что исчезновение 239 человек должно быть досконально расследовано странами, граждане которых находились на борту исчезнувшего лайнера.

Принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines самолет Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов пропавшего авиалайнера до сих пор не обнаружено.

Теги
АвстралияИсчезновение Boeing 777-200Абботт, Тони
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