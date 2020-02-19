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В Хабаровском крае задержали за взятку главу поселка Ванино

В региональном отделении "Единой России" сообщили, что если информация о задержании Александра Орлова подтвердится, его членство в партии будет приостановлено

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. В Хабаровском крае главу рабочего поселка Ванино Александра Орлова задержали за взятку. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Глава Ванино Орлов задержан за взятку", - сказал собеседник агентства, не уточнив сумму взятки.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Между тем, как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", в случае подтверждения информации о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Орлова его членство в партии приостановят. "Политсовет Ванинского местного отделения, руководствуясь уставом, примет решение о приостановке его членства в партии. Ситуация находится на контроле регионального отделения партии", - сказал представитель пресс-службы.

В "Единой России" Орлов состоит с 2015 года. В августе 2017 года на конкурсной основе собранием депутатов поселка Ванино его избрали главой поселка.

Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" с населением около 15 тыс. человек - крупный транспортный узел Дальнего Востока. Ванино располагает прямым выходом на две железнодорожные магистрали - Транссибирскую и Байкало-Амурскую, в поселке функционирует порт.

Теги
РоссияХабаровский край
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