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В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека

Автомобили УАЗ и Fiat Ducato столкнулись утром 19 февраля на 64-м км дороги Полазна - Чусовой. После аварии машины загорелись

ПЕРМЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Пермском крае, в результате столкновения погибли четыре человека. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным управления, авария произошла в среду утром на 64-м км дороги Полазна - Чусовой около деревни Шушпанка. Столкнулись УАЗ и Fiat Ducato. После аварии автомобили загорелись.

"По предварительной информации, погибли четыре человека", - сказала собеседница агентства.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Теги
РоссияПермский край
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