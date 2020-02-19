В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека

ПЕРМЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Пермском крае, в результате столкновения погибли четыре человека. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным управления, авария произошла в среду утром на 64-м км дороги Полазна - Чусовой около деревни Шушпанка. Столкнулись УАЗ и Fiat Ducato. После аварии автомобили загорелись.

"По предварительной информации, погибли четыре человека", - сказала собеседница агентства.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.