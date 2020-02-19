На северо-западе Москвы из банкомата украли 4,5 млн рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Двое неизвестных в ночь на вторник проникли в офис банка на северо-западе Москвы, где, взломав банкомат, похитили 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Утром 18 февраля, как отметили в главке, в ОМВД от начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами банка поступило сообщение о краже денег из банкомата, расположенного на улице Соколово-Мещерская, 14. "Полицейские, прибыв на место, установили, что в 03:31 по указанному адресу двое неизвестных, отжав входную дверь, проникли в помещение дополнительного офиса "Куркино" СПМ Банк, где неустановленным предметом взломали банкомат и совершили кражу кассет с денежными средствами на сумму не менее 4 млн 500 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).