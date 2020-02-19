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В Москве при помощи сотрудника банка со счета пенсионерки украли 7 млн рублей

О подозрительных банковских операциях со счетом 98-летней женщины сообщил в УВД инспектор управления безопасности банка

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту хищения при содействии сотрудника банка более 7 млн рублей со счета 98-летней пенсионерки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"18 февраля возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере") в отношении неизвестных, один из которых, являясь сотрудником банка, расположенного на 2-м Южнопортовом проспекте в отсутствие клиента, используя свой пароль, логин и идентификатор, вошел в автоматизированную систему банка и произвел перепривязку расчетного счета открытого на пенсионерку 1922 года рождения на другое имя. После этого неизвестные, получив доступ к указанному расчетному счету в период с мая по июнь прошлого года совершили кражу 7 млн 190 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, о подозрительных банковских операциях со счетом пенсионерки сообщил в УВД инспектор управления безопасности банка.

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