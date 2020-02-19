{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

СК возбудил два новых дела после обстрелов Донбасса

В результате обстрелов пострадали два человека
Описание
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил два новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военными жителей Донбасса, в результате чего пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

На эту тему

"18 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели массированный артиллерийский обстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Голубовское города Кировска самопровозглашенной Луганской народной республики. В результате были повреждены 13 домов и домовладений", - сообщила Петренко.

Второй обстрел украинские военные провели 15 февраля из стрелкового оружия на улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской города Донецка. "В результате обстрелов получили ранения двое гражданских лиц, - сказала Петренко. - По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")".

Петренко отметила, что мотивом преступлений стала политическая и идеологическая ненависть и вражда. Следственный комитет продолжает устанавливать другие факты преступной деятельности украинских военнослужащих в отношении граждан Донбасса, а также причастных к их совершению.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина
Его везли из Центральной Азии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС