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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-владельцу фабрики "Меньшевик"

Илью Аверьянова обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в убийстве, совершенном в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор на основании вердикта присяжных бывшему владельцу фабрики "Меньшевик" бизнесмену Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В Московский городской суд поступили апелляционная жалоба стороны потерпевших и апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении Аверьянова И. И.", - сказали в пресс-службе суда.

51-летний житель Москвы Аверьянов, бывший собственник фабрики, обвинялся по ч. 1 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности") УК РФ. 28 января он признан присяжными невиновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью и отпущен в зале суда. Из решения присяжных следует, что убийство охранника Осипова произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов. При этом перед заседателями не ставился вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе.

Представители потерпевших и прокуроры просили признать Аверьянова виновным по обоим пунктам обвинения. Адвокаты подсудимого просили присяжных вынести оправдательный вердикт. В ходе предыдущего заседания был отозван иск потерпевших по делу.

Конфликт на территории кондитерской фабрики "Меньшевик" в Москве произошел 27 декабря 2017 года между бывший собственником и действующим руководством предприятия. Аверьянов застрелил из охотничьего карабина охранника, скрылся после стрельбы и был задержан на следующий день. В ходе допроса он не признал вину, свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате. В суде он сообщал, что случайно застрелил охранника во время борьбы за ружье, а намерения причинить вред он не имел.

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