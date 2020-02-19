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В Белгороде мошенники пытались украсть выплаты ко Дню Победы у 88-летней вдовы ветерана

Злоумышленники убедили женщину снять в Сбербанке и отдать им 35 тыс. рублей, но сотрудница банка вызвала полицию

ТАСС, 19 февраля. Полиция задержала в Белгороде двух человек, которые подозреваются в попытке похитить выплаты ко Дню Победы у 88-летней ветерана труда и вдовы участника Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники пришли к 88-летней женщине под видом социальных работников. Они сообщили, что ей полагается медицинская помощь на дому, а также выплата ко Дню Победы в размере 75 тыс. рублей. Мужчины убедили пенсионерку, что для получения данных льгот необходимо передать им 35 тыс. рублей за обслуживание, которые потом будут возмещены. Доверившись незнакомцам, она согласилась пойти с ними в банк, чтобы снять необходимую сумму со сберегательной книжки", - сказала она.

По словам Волк, сотрудница Сбербанка, услышав, с какой целью женщина намерена снять деньги, заподозрила, что ее спутники могут оказаться мошенниками и вызвала полицию. Заметив это, злоумышленники скрылись на своем автомобиле.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на одной из улиц Белгорода. При осмотре автомашины обнаружены и изъяты медицинские приборы, а также тетради с записями", - добавила представитель МВД.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные арестованы.

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