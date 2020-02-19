Суд в Коми назначил дату рассмотрения дела банды Пичугина, на счету которой шесть убийств

СЫКТЫВКАР, 19 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми 2 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лидеров и участников банды Юрия Пичугина, на счету которой шесть убийств. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По итогам предварительного слушания рассмотрение уголовного дела в отношении Пичугина Ю. В. и других назначено на 2 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом уголовное дело в отношении участника банды Солдатова выделено в отдельное производство, оно возвращено прокурору региона для устранения препятствий его рассмотрения судом. Обвиняемому Солдатову мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест, сообщили в суде.

В деле 18 фигурантов. Все обвиняемые содержатся под стражей, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группы (банды), совершении шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве.

Еще трое фигурантов заключили досудебные соглашения, им уже вынесены приговоры. 49-летнему Махачу Азизову назначено наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тыс. рублей, у него конфискованы денежные средства, полученные преступным путем. 41-летний Октай Эфендиев приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, 51-летний Игорь Пармон - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

О банде Пичугина

По данным следствия, в период с 1992 по 1994 год Пичугин, являясь так называемым вором в законе, создал на территории Коми организованную группировку для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В нее вошли ранее судимые люди, спортсмены, а также лица, проходившие военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Применяя насилие, они незаконно изымали у предпринимателей деньги под видом обеспечения их личной безопасности, совершали махинации с недвижимостью, телефонные мошенничества, разбойные нападения на магазины.

В СК сообщали, что на вооружении участников преступного сообщества был солидный арсенал оружия и боеприпасов. В ходе обысков были обнаружены и изъяты оружейные схроны, у членов банды были пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, помповое ружье, обрез охотничьего ружья, огнестрельное оружие неустановленной системы, электродетонатор, приборы для бесшумной стрельбы, патроны различных калибров, прицельный станок.

Участники банды совершили шесть убийств. Деятельность преступного сообщества пресечена в феврале 2017 года. Расследование дела было завершено в апреле 2019 года, арестовано более 20 человек.