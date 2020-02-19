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Суд 17 марта допросит сотрудников ФСИН, посчитавших Захарченко склонным к побегу

Как следует из искового заявления экс-полковника, за время его нахождения в СИЗО никаких инцидентов не было, при этом из-за признания склонным к побегу он не может трудоустроиться в колонии

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лефортовский районный суд Москвы 17 марта в рамках административного иска осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к администрации СИЗО "Лефортово" проведет допрос сотрудников ФСИН, которые составили рапорт о его склонности к побегу и нападениям на сотрудников администрации правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить следующее заседание на 17 марта в 10:00 мск", - сказал судья Антон Каргальцев. Ответчик в суд не явился и попросил рассмотреть иск в его отсутствие. На следующем заседании суд решит вопрос об установлении местонахождения сокамерника Захарченко, чтобы также допросить его в рамках иска.

В суде в среду в качестве свидетелей со стороны истца были допрошены лингвист Мария Куликова и судебный эксперт Татьяна Чистякова, которые заявили, что в словах Захарченко не было умысла совершить побег или оказать давление на сотрудников правоохранительных органов. "Я пришла к выводу, что в высказываниях Захарченко в рапорте [сотрудника СИЗО] речь идет о конкретных лицах, но не идет речь о побеге, об акциях давления на сотрудников следственно-оперативной группы, ведущих расследование его уголовного дела, и их родственников", - отметила Куликова. По словам Чистяковой, Захарченко разговаривал сам с собой и пытался снять эмоциональное напряжение, а его речь была нейтральна и не направлена к конкретным людям.

Как следует из искового заявления, за время нахождения Захарченко в СИЗО никаких инцидентов не было, при этом в настоящее время из-за признания его склонным к побегу экс-полковник не может трудоустроиться в колонии № 5 в Зубово-Полянском районе Мордовии, где он отбывает наказание, так как каждый час ему приходится отмечаться у администрации.

В конце января Лефортовский суд по просьбе истца направил запрос к СИЗО "Лефортово" о наличии в камере средств видео- и аудиозаписи, регистратора на форменном обмундировании сотрудника, а также телевизора и радио. Как следует из соответствующего ответа, все записи велись, но не сохранились, так как для их хранения установлен 20-дневный срок.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода, а кассационная инстанция оставила приговор без изменений.

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