В Волгоградской области педофила приговорили к 12 годам колонии

ВОЛГОГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Даниловский районный суд Волгоградской области приговорил 62-летнего местного жителя к 12 годам исправительной колонии особого режима за надругательство над ребенком, сообщили журналистам в среду в пресс-службе объединенных судов Волгоградской области.

"62-летний житель Даниловского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год", - сказали в пресс-службе.

Как установлено в суде, в апреле минувшего года мужчина на улице предложил ребенку конфет. Заманив его в заброшенный гаражный бокс, он совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера.

"Вину пенсионер не признал, пояснив, что его действия носили хулиганский характер. Суду были представлены достаточные доказательства его вины, в частности, заключение судебно-психиатрической экспертизы. Ранее осужденный привлекался к уголовной ответственности за убийство", - уточнили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.