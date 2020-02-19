В Кирове пострадали шесть человек в ДТП с автобусом и легковым автомобилем

КИРОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с внедорожником Honda в Кирове, шесть человек, включая двоих детей, получили травмы. Об этом сообщается в аккаунте УГИБДД УМВД России по Кировской области в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня в 8 утра в Кирове на перекрестке улиц Павла Корчагина и Филатова водитель автобуса ПАЗ 33-го городского маршрута наехал на остановившийся для совершения левого поворота автомобиль Honda CRV. В результате происшествия шесть человек получили травмы: пять пассажиров автобуса, в том числе шестилетняя девочка, и 13-летняя девочка-пассажир автомобиля Honda, - говорится в сообщении.

В связи с ДТП проводится проверка.