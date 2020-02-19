{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кирове пострадали шесть человек в ДТП с автобусом и легковым автомобилем

Среди пострадавших двое детей

КИРОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с внедорожником Honda в Кирове, шесть человек, включая двоих детей, получили травмы. Об этом сообщается в аккаунте УГИБДД УМВД России по Кировской области в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня в 8 утра в Кирове на перекрестке улиц Павла Корчагина и Филатова водитель автобуса ПАЗ 33-го городского маршрута наехал на остановившийся для совершения левого поворота автомобиль Honda CRV. В результате происшествия шесть человек получили травмы: пять пассажиров автобуса, в том числе шестилетняя девочка, и 13-летняя девочка-пассажир автомобиля Honda, - говорится в сообщении.

В связи с ДТП проводится проверка.

Теги
РоссияКировская область
Реклама на ТАСС
Обвиняемый в коррупции гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не признал в суде вину
Артемия Кызласова задержали 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС