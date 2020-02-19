Женщина погибла в ДТП на Кубани, которое спровоцировал пьяный полицейский

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного отдела МВД России по Северскому району. Он спровоцировал ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом журналистам в среду сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего участкового уполномоченного отдела МВД России по Северскому району. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 37-летней женщины. По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате ДТП также пострадал двухлетний ребенок погибшей, он находится в больнице. По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 16 февраля в поселке Ильский. Полицейский находился за рулем BMW, женщина и ребенок были пассажирами Renault.

Подозреваемый арестован.