Обвиняемый в коррупции гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не признал в суде вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, не признал вину, передает корреспондент ТАСС из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.

"Нет, не признаю", - сказал он.

В пресс-службе Свердловского областного суда пояснили, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Кызласова и Шилиманова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере") соответственно.

Как сообщалось ранее, Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую он вымогал от субподрядчика. Также был задержан экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме задержанного. Возбуждено уголовное дело.

ОЭЗ работает в обычном режиме

"Титановая долина" после задержания Кызласова работает в обычном режиме, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ОЭЗ.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ сообщали, что "проводится комплекс необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств преступления, в том числе проведены обыски, анализируется финансовая и бухгалтерская документация, должностные инструкции".

"Обе площадки ОЭЗ и управляющая компания работают в штатном режиме, реализуются все проекты", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь ОЭЗ в здании суда, где рассматривают меру пресечения Кызласову, его обязанности выполняет его заместитель Андрей Антипин.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.

В новость были внесены изменения (13:10 мск) - добавлены подробности.