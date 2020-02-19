В Петербурге эвакуируют районные суды из-за угрозы взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Районные суды Санкт-Петербурга в среду днем вновь получили анонимные сообщения по электронной почте с угрозами взрыва. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, людей эвакуируют из двух районных судов.

"Петродворцовый и Приморский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Начальник петербургского главка МВД Роман Плугин ранее сообщал, что письма о "минировании" приходят в суды города с заграничных ресурсов.