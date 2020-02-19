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ФСБ задержала в столичном регионе семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что задержаны три главаря и четыре активных участника законспирированной ячейки

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. ФСБ РФ задержала в столичном регионе семерых участников религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ совместно с МВД России на территории Москвы и Московской области пресечена деятельность ячейки международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат", состоящей из уроженцев Центрально-Азиатского региона", - сказали в ЦОС.

В ходе оперативных мероприятий, отметили в ЦОС, "задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых ими распространялась идеология "Таблиги Джамаат", подрывающая устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников". По местам их проживания обнаружено значительное количество экстремистской литературы и запрещенная атрибутика организации.

Следственным подразделением УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней). Для организаторов она грозит штрафом до 800 тыс. рублей или лишением свободы на срок от 6 до 10 лет, для участников - штрафом до 600 тыс. рублей или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в ФСБ.

В новость внесены изменения - (15:00 мск) - добавлены подробности.

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