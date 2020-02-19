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В Петербурге задержали двух полицейских за взятку в 1,5 млн рублей

Подозреваемые требовали от коммерсанта деньги за избавление его от уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали двух полицейских за получение взятки от бизнесмена, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

"В Санкт-Петербурге задержаны два сотрудника полиции, подозреваемые в получении взятки", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Оба задержанных стали фигурантами уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").

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В ведомстве отметили, что один задержанных является оперативником "Центра Э" - подразделения петербургской полиции по борьбе с экстремизмом, однако на момент задержания он находился за штатом (временно не исполнял обязанности), а второй - оперуполномоченным отдела экономической безопасности управления МВД по Петроградскому району города.

По версии следствия, двое сотрудников полиции договорились с местным бизнесменов, что за взятку они могут вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В отношении предпринимателя проводилась доследственная проверка о возможном мошенничестве.

Первый полицейский был задержан на Комендантском проспекте сотрудниками управления собственной безопасности петербургского главка МВД после того, как получил от бизнесмена взятку в 1,5 млн рублей, из которых почти все деньги являлись муляжами. После этого задержанного привлекли к оперативным мероприятиям, он под наблюдением сотрудников собственной безопасности передал деньги своему коллеге, который также был задержан.

В настоящее время следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. В случае подтверждения вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководство привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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Источник: в Воронеже задержали подозреваемых в картельном сговоре на 788 млн рублей
Всего задержаны девять человек
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