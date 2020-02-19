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Гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" арестован на два месяца

Артемий Кызласов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере
Генеральный директор "Титановой долины" Артемий Кызласов Марина Молдавская/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Титановой долины" Артемий Кызласов
© Марина Молдавская/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Артемию Кызласову избрать меру пресечения и заключить под стражу на срок два месяца, то есть до 17 апреля", - сказала судья.

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Ранее в среду в пресс-службе Свердловского областного суда сообщали, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Кызласова и Михаила Шилиманова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере") соответственно.

Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую он вымогал у субподрядчика. Также был задержан экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова. Возбуждено уголовное дело.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.

Теги
РоссияСвердловская область
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Источник: в Воронеже задержали подозреваемых в картельном сговоре на 788 млн рублей
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