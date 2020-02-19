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В Петербурге прошли обыски по делу о взятке в помещениях полиции

Экс-заместитель командира батальона и сотрудники одного из подразделений патрульно-постовой службы города подозреваются в получении взяток на сумму не менее 7,6 млн рублей от местного предпринимателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи СК РФ провели в среду обыски в помещениях отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга по уголовному делу о взятке, которое возбуждено в отношении бывшего заместителя командира подразделения и его сотрудников. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"19 февраля в рамках уголовного дела, возбужденного 11 февраля Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу, проведены обыски в помещениях отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району", - сказал представитель ведомства.

По данным полиции, экс-заместитель командира батальона и пока неустановленные сотрудники подразделения патрульно-постовой службы с лета 2017 года по осень прошлого года получали взятки деньгами и имуществом на сумму не менее 7,6 млн рублей от местного предпринимателя за то, что не привлекли его к ответственности за незаконную торговлю. Там также уточнили, что в отношении полицейских, попавших под уголовное преследование, в Главном управлении МВД по городу и области проводится служебная проверка.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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Источник: в Воронеже задержали подозреваемых в картельном сговоре на 788 млн рублей
Всего задержаны девять человек
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