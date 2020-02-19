Неизвестные "заминировали" храм Христа Спасителя и корпус сельхозакадемии в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Храм Христа Спасителя и один из корпусов Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева проверяются после сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в храме Христа Спасителя и корпусе Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева на Тимирязевской улице", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду в пресс-службе Московского городского суда сообщали об эвакуации Щербинского, Савеловского, Басманного, Лефортовского, Чертановского, Измайловского и Нагатинского районных судов. Источник ТАСС добавлял в список проверяемых Тимирязевский, Головинский, Коптевский и Гагаринский, а затем и Перовский районные суды столицы. Все угрозы не подтвердились.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".