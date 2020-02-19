В Самарской области арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве четырехмесячной дочери

САМАРА, 19 февраля. /ТАСС/. Житель Октябрьска Самарской области, подозреваемый в убийстве своей четырехмесячной дочери, чье тело нашли на улице 15 февраля, арестован. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении отца девочки судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Тело четырехмесячной девочки, которое находилось в пакете, обнаружили 15 февраля на одной из улиц города. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка по ст. 316 УК РФ ("Укрывательство преступления"). Следователи полагают, что именно она предложила спрятать в пакет тело дочери и вынести его на улицу. Известно, что женщина уже имеет троих детей, в отношении которых лишена родительских прав.

Ранее допрошенный в качестве подозреваемого 34-летний отец девочки пояснил, что в ночь на 8 февраля 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укачивал ребенка и выронил его из рук. Ребенок не успокаивался, и мужчина ударил девочку утюгом по голове.

Утром 8 февраля мать обнаружила, что ребенок умер, а отец положил его тело в пакет и вынес на улицу. В больницу родители девочки не обращались. Расследование уголовного дела продолжается.

В новость внесены изменения (18:01 мск) - добавлена информация о возбуждении дела в четвертом абзаце.