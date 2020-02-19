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Суд арестовал на два месяца обвиняемого в коррупции экс-замминистра Свердловской области

Михаила Шилиманова задержали 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца для бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который обвиняется в посредничестве во взятке в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Михаилу Шилиманову избрать меру пресечения и заключить под стражу на срок до 17 апреля", - сказала судья.

Ранее Шилиманов признал вину в суде.

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщали, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере") соответственно. Кызласова суд также отправил под арест на два месяца.

Кызласова задержали 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую он вымогал у субподрядчика. Также был задержан экс-замминистра экономики Свердловской области Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова. Возбуждено уголовное дело.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.

Теги
РоссияСвердловская область
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