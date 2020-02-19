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В Москве таксист украл с банковской карты пассажира почти 500 тыс. рублей

Водитель подсмотрел ПИН-код у банкомата, когда мужчина снимал деньги, чтобы расплатиться за поездку

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Таксист в Москве украл с банковской карты клиента около 500 тыс. рублей, подсмотрев ее ПИН-код у банкомата, когда мужчина снимал деньги, чтобы расплатиться за поездку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В отдел МВД России по Нагорному району с заявлением о краже обратился житель Московской области. По словам заявителя, неизвестный в различных банкоматах похитил с его банковской карты денежные средства. Ущерб составил более 490 тыс. рублей. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Болотниковской улице. Им оказался 40-летний приезжий. Похищенным он распорядился по своему усмотрению", - сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевший, возвращаясь домой, воспользовался услугами частного такси, во время поездки он попросил водителя остановиться у банкомата, чтобы снять деньги. "Во время операции по снятию наличности водитель находился рядом и подсмотрел ПИН-код банковской карты. Затем, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны заявителя, он похитил карту. В другом банкомате злоумышленник снял с нее денежные средства, после чего незаметно вернул пассажиру карту и высадил его. По данному факту следствием отдела МВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в полиции.

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