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В Москве "заминировали" Государственный университет управления, роддом и ТЦ "Город"

По данным источника в экстренных службах, торговый центр эвакуировали, а роддом работает в штатном режиме

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрывов поступили в Государственный университет управления, роддом и торговый центр "Город" в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в среду.

"Проверяются Государственный университет управления на Рязанском проспекте, торговый центр "Город" на шоссе Энтузиастов и родильный дом № 8 имени В.П. Демихова на Самаркандском бульваре", - сказал собеседник агентства.

По его данным, торговый центр эвакуирован, а роддом работает в штатном режиме.

Ранее в среду в пресс-службе Мосгорсуда сообщали об эвакуации семи судов. Источник ТАСС рассказал о добавлении в список проверяемых еще пяти судов столицы. Все угрозы не подтвердились. Также анонимки о "минировании" поступили в храм Христа Спасителя, корпус Российского аграрного университета имени К.А. Тимирязева на Тимирязевской улице и две школы.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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