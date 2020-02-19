Экс-директора "Адамаса" объявили в международный розыск

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, обвиняемый объявлен в международный розыск.

"Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вайнберга Максима Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере"). В связи с объявлением Вайнберга в международный розыск названая мера пресечения избрана заочно, так как Вайнберг будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сказала представитель суда.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Вайнберг покинул пост исполнительного директора компании осенью 2015 года.

"Адамас" - крупная российская компания, имеющая собственное производство ювелирных украшений. Компания была основана в 1993 году, в ее составе 246 магазинов, в их числе собственные точки и франшизы. "Адамас" была изготовителем медалей зимних Олимпийских игр и зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году и кубка Гран-При Формула-1 в том же году, а также медалей многих российских турниров. Розничная сеть занимает третье место в ювелирном рынке РФ, магазины сети располагаются практически во всех крупных городах страны.