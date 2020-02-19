На Невском проспекте в Петербурге такси столкнулось с пятью машинами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Водитель такси в центре Петербурга столкнулся с пятью автомашинами. Травмы получили двое пассажиров такси, сообщили журналистам в УГИБДД по городу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, у дома 118 по Невскому проспекту водитель, управляя автомобилем "Яндекс. Такси", выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пятью автомобилями. В результате ДТП пострадали пассажиры такси - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что оба пострадавших получили нетяжкие травмы и были госпитализированы.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение по участку Невского проспекта, где произошла авария, сейчас затруднено, образовалась пробка.