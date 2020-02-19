Экс-сотрудник аэропорта Барнаула, где с трапа упали люди, приговорен к ограничению свободы

БАРНАУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник службы спецтранспорта АО "Авиапредприятие Алтай" (эксплуатант комплекса аэропорта Барнаула) Владимир Калюжный признан виновным в том, что он допустил к работе трап, при обрушении которого пострадали люди. Индустриальный районный суд Барнаула в Алтайском крае приговорил его к шести месяцам ограничения свободы, сообщается в среду на сайте Генпрокуратуры РФ.

12 февраля 2019 года в аэропорту Барнаула произошел надлом стойки корзины трапа, в результате чего пять пассажиров упали на посадочную площадку, трое из них были госпитализированы.

"Калюжный признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 266 УК РФ ("Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины, пожилой возраст, и назначил шесть месяцев ограничения свободы с лишением на два года права занимать руководящие должности, связанные с обеспечением технического состояния транспорта", - говорится в сообщении.

Установлено, что Калюжный выпустил технически неисправный самоходный трап для посадки пассажиров в самолет Airbus A320, который должен был вылететь в Домодедово из Барнаула. При наземном обслуживании произошло складывание площадки трапа.

Сообщалось, что трап прошел проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Претензий к его состоянию не возникло. В аэропорту Барнаула поясняли, что в трапе появилась скрытая неисправность, которую нельзя было диагностировать во время предполетного техосмотра.

Позднее руководитель контрольно-следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Григорий Шевердин заявил, что причиной происшествия стала коррозия металла, возникшая в результате того, что техобслуживание трапа проводилось несвоевременно.