Следствие предъявило новое обвинение основателю "Т-Платформы"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новое обвинение предъявлено гендиректору компании "Т-Платформы" Всеволоду Опанасенко. Его обвиняют в мошенничестве, а не в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом ТАСС в среду сообщил его адвокат Дмитрий Лешков.

"Сегодня моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), по двум эпизодам, каждому из которых соответствует контракт с МВД. Обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ - в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями - с него сняли" - сказал защитник. По его словам, также сегодня Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Опанасенко на продление срока содержания под стражей основателю "Т-Платформы".

"После обвинения по ст. 159 УК РФ наступили все основания для применения к Опанасенко положений УПК, которые не позволяют держать под стражей бизнесменов. Но Мосгорсуд не учел этого обстоятельства. Мы ждем сейчас полного текста решения Мосгорсуда, чтобы ознакомится, на основании чего судья приняла абсолютно необоснованное, на наш взгляд, решение. Я не исключаю подачи жалобы в кассационный суд", - сказал Ляшков.

Как отметил глава Ассоциации защиты бизнеса, член ОНК Москвы Александр Хуруджи, бизнес-сообщество очень рассчитывало на освобождение Опанасенко. "Сегодня у нас была надежда на изменение меры пресечения, ряд причин этому способствовали. Во-первых, изменение статьи обвинения Опанасенко на условно "предпринимательскую" 159-ю. Во-вторых, 12 февраля рабочая группа Госсовета предложила ряд изменений по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. В том числе исключении уголовной ответственности за неисполнение контрактов, особенно при отсутствии умысла. Бизнес-омбудсмен Борис Титов неоднократно обращал внимание и президента, и правоохранительных структур на то, что развиваться бизнесу в условиях, когда каждый госконтракт может стать шагом к уголовному преследованию, невозможно. Если у МВД есть претензии к качеству оборудования - спор можно урегулировать в арбитражном суде, а не путем закрывая в СИЗО предпринимателя. Эта ситуация больше напоминает намеренное желание ликвидировать "Т-Платформу", а не решить спор по существу", - сказал правозащитник.

Ранее Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Опанасенко и бывшему начальнику управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александру Александрову до 24 марта. Суд решил оставить их под стражей, несмотря на активные возражения представителя прокуратуры, который заявлял, что содержание в изоляторе будет избыточно жесткой мерой пресечения и просил назначить Опанасенко домашний арест.

Суть дела

Дело против Опанасенко и Александрова было возбуждено в марте 2019 года изначально по ч. 3 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущество при заключении госконтракта и склонил Александрова к совершению преступления. Следователи полагают, что Александров знал о несоответствии характеристик поставляемого компанией "Т-Платформы" оборудования нуждам МВД. Сумма госконтракта - более 350 млн рублей - была квалифицирована как ущерб, причиненный государству. При этом сторона защиты бизнесмена настаивает на том, что оборудование в МВД все же получили и уже его используют, в частности - на компьютерах, поставленных "Т-Платформой", осуществляется прием экзаменов в ГИБДД.