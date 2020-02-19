В Москве задержали подозреваемого в ограблении приемного сына Стаса Намина

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в ограблении приемного сына Стаса Намина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, 1 февраля 35-летний мужчина сообщил в полицию, что на улице Воздвиженка неизвестный, применив насилие, похитил у него сотовый телефон. "Материальный ущерб составил 10 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". Полицейские задержали 21-летнего москвича, который подозревается в совершении грабежа", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемый был задержан на улице Красного Маяка, он отпущен под подписку о невыезде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевший - приемный сын лидера группы "Цветы" Стаса Намина.