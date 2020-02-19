СК завершил расследование дела экс-главы Клинского района Подмосковья Постриганя

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Об этом сообщил первый замруководителя Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью Александр Щеголихин.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского муниципального района А. Н. Постриганя по факту совершения им должностных преступлений при вводе недостроенного многоквартирного дома в эксплуатацию. А также по факту получения Постриганем взятки от руководителя коммерческой организации. Уголовное дело для утверждения обвинительного заключения передано в прокуратуру", - сказал он в интервью "Российской газете".

Следствие изучило близкий круг Постриганя, включая его родственников и партнеров, у которых были обнаружены в собственности объекты недвижимого имущества, ранее принадлежавшие муниципалитету. "Таким образом, следователем были раскрыты преступные схемы, разработанные Постриганем. При помощи этих схем он во главе организованной им преступной группы фактически отдал этим гражданам муниципальное имущество", - пояснил Щеголихин.

"Вот впечатляющие цифры: более 76,5 тыс. квадратных метров земли лесного фонда на сумму не менее 4,5 млн рублей, объекты общего пользования - здание кинотеатра "Мир", муниципальная квартира и другие", - сказал он. Возбуждены уголовные дела по 11 тяжким преступлениям, связанным с хищениями особо ликвидных объектов Клинского района и последующей их легализацией. Как сообщил Щеголихин, это уголовное дело расследуется отдельно и еще не завершено. "В настоящее время проверяется законность приобретения других объектов, ранее принадлежавших Клинскому муниципальному району. По результатам проверки будет дана соответствующая юридическая оценка действиям указанных лиц", - добавил замглавы ГСУ.

Ранее по иску Генпрокуратуры РФ в доход государства были обращены более 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей.

В частности, изъяты здание кинотеатра "Мир", лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект "Торговые ряды Клина", рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, а также земли лесного фонда. Также среди этих объектов есть гостиница в Испании.