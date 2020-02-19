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В Тульской области ребенок утонул, провалившись под лед водоема

Сотрудники МЧС извлекли тело мальчика

ТАСС, 19 февраля. Следственное управление СК по Тульской области проводит доследственную проверку после того, как в водоеме парка города Киреевска утонул 10-летний мальчик. Об этом в среду сообщается на сайте регионального ведомства.

"19 февраля в вечернее время поступило сообщение о том, что в водоеме в районе парковой зоны города Киреевска Тульской области утонул 10-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик гулял с друзьями и в какой-то момент вышел на лед. Он провалился и не смог выбраться, уточнили в пресс-службе ведомства. Тело ребенка извлекли приехавшие на вызов сотрудники ГУ МЧС по Тульской области.

Теги
РоссияТульская область
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