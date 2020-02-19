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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Дело о злоупотреблении Гоном корпоративными средствами передали следственному судье

Речь идет о двух банкетах, организованных для Карлоса Гона на территории дворцового комплекса в Версале, предположительно, в рамках договора с компанией Renault

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Дело о возможном злоупотреблении корпоративными средствами со стороны экс-главы автомобильного альянса Renault -Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона передано на рассмотрение следственного судьи. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP).

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Предварительное расследование по данному делу было начато почти год назад прокуратурой города Нантер. Речь шла о двух банкетах, организованных для Карлоса Гона на территории дворцового комплекса в Версале, предположительно, в рамках договора с французской компанией Renault. В первом случае Гон якобы отпраздновал свое 50-летие в 2014 году под предлогом банкета в честь 15-летия союза между Renault и Nissan, а во втором - сыграл свадьбу в Большом Трианоне (один из дворцов Версаля) в 2016 году.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн), полученное им как председателем совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены и другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Судебный процесс по делу Гона должен был начаться весной этого года.

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ФранцияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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