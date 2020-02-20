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ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Оперативники изъяли 76 единиц огнестрельного оружия, около 3 тыс. патронов и более 11 кг взрывчатых веществ
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "во взаимодействии с МВД России пресечена противоправная деятельность 39 граждан в 19 регионах РФ". По информации ЦОС, вовлеченные в работу сети злоумышленники переделывали гражданское оружие под боевое и наладили выпуск боеприпасов.

Оперативники изъяли 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства - пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы. Кроме того, изъяты 11 ручных осколочных гранат, семь взрывателей, около 3 тыс. патронов различного калибра, свыше 11 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), пять приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 10 единиц оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюля) и оборудование для производства боеприпасов.

"Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских для модернизации оружия и изготовления патронов", - добавили в ЦОС.

Изъятое оружие направлено на криминалистическое исследование. "Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются", - отметили в ФСБ.

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