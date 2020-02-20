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В Магадане самолет ударился о землю при взлете

Семь человек пострадали

ТАСС, 20 февраля. Самолет Ан-2 в Магадане в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Магаданской области.

"Самолет упал при взлете. В нем находилось 14 человек", - сообщил собеседник агентства. По данным пресс-службы правительства области, на борту было 11 пассажиров и три члена экипажа.

По последним данным пресс-службы МЧС, в результате инцидента пострадали семь человек.

В пресс-службе правительства Магаданской области сообщили ТАСС, что все пострадавшие уже доставлены в больницу. "На месте находится министр здравоохранения Сергей Чеканов. Все пассажиры живы, [пострадавшие] с легкими травмами доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе. 

В свою очередь в пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии. "Скорая помощь сработала профессионально и быстро. Погибших нет, детей нет... есть тяжело пострадавший, который в настоящий момент находится в противошоковой палате", - отметили в Минзраве Магаданской области.

По предварительной информации спасателей, высота падения составила около 10 м. Воздушное судно должно было вылететь в поселок Сеймчан в Магаданской области. Подробности инцидента выясняются. По данным синоптиков, погода на территории аэродрома ясная и солнечная.

Аэродром "Магадан-13" открылся в 1940 году и был базовым аэропортом на территории Магаданской области в то время. После строительства и открытия аэропорта "Сокол" порт "Магадан-13" стал обслуживать регулярные местные, служебные и чартерные рейсы. Взлетно-посадочная полоса составляет около 1 450 м, покрытие грунтовое.

В новость внесены изменения (04:41 мск) - добавлены подробности

Теги
РоссияМагаданская область
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Следствие начало проверку после жесткой посадки самолета в Магадане
Самолет совершил экстренную посадку сразу после взлета
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