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Источник: ошибка пилота рассматривается среди версий жесткой посадки Ан-2 в Магадане

В результате инцидента пострадали семь человек

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ошибка пилота могла привести к жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Среди версий рассматривается ошибка пилотирования при взлете", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, самолет проходил предполетный осмотр и подготовку, нареканий не было. Сейчас эта информация уточняется.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что на аэродроме Магадан-13 при взлете совершил жесткую посадку частный самолет Ан-2. По предварительной информации спасателей, он ударился хвостом о землю, высота падения составила около 10 м.
Всего, по данным МЧС, на борту находились 14 человек и два члена экипажа, которые самостоятельно покинули воздушное судно. В результате пострадали семь человек. При этом в пресс-службе правительства Магаданской области ТАСС уточнили, что 14 человек было на борту, среди них 11 пассажиров, бортмеханик и два летчика.

Пассажиры покинули самолет по надувному аварийному трапу.

Теги
РоссияМагаданская область
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В Магадане самолет ударился о землю при взлете
Семь человек пострадали
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