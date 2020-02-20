Пилот Ан-2 совершил жесткую посадку вне пределов взлетно-посадочной полосы в Магадане

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку вне пределов взлетно-посадочной полосы, экипажу удалось посадить его на брюхо. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах.

"Самолет после вылета не смог набрать высоту для продолжения полета. Пилот посадил его на брюхо вне пределов взлетно-посадочной полосы. Значительных внешних повреждений у Ан-2 нет", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что на аэродроме Магадан-13 при взлете совершил жесткую посадку частный самолет Ан-2. По предварительной информации спасателей, он ударился хвостом о землю, высота падения составила около 10 м. Всего на борту было 14 человек, в том числе 11 пассажиров. Все они доставлены в больницу для осмотра. По данным МЧС, пострадали семь человек.

Аэродром работает в штатном режиме.