{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Жесткая посадка Ан-2 в Магадане

Пилот Ан-2 совершил жесткую посадку вне пределов взлетно-посадочной полосы в Магадане

Аэродром работает в штатном режиме

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку вне пределов взлетно-посадочной полосы, экипажу удалось посадить его на брюхо. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах.

На эту тему

"Самолет после вылета не смог набрать высоту для продолжения полета. Пилот посадил его на брюхо вне пределов взлетно-посадочной полосы. Значительных внешних повреждений у Ан-2 нет", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что на аэродроме Магадан-13 при взлете совершил жесткую посадку частный самолет Ан-2. По предварительной информации спасателей, он ударился хвостом о землю, высота падения составила около 10 м. Всего на борту было 14 человек, в том числе 11 пассажиров. Все они доставлены в больницу для осмотра. По данным МЧС, пострадали семь человек.

Аэродром работает в штатном режиме.

Теги
РоссияМагаданская областьЖесткая посадка Ан-2 в Магадане
Реклама на ТАСС
Экс-начальника отдела угрозыска в Кызыле обвинили в убийстве 11-летней давности
Мужчину задержали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС