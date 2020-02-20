Упавший в Магадане самолет Ан-2 принадлежит горнодобывающей компании "Т-цемент"

ТАСС, 20 февраля. Самолет, совершивший в четверг жесткую посадку на аэродроме в Магадане, принадлежит горнодобывающей компании "Т-цемент". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.

"Самолет Ан-2, регистрационный номер RA-40642, принадлежащий компании "Т-цемент", совершал рейс Магадан 13-й км - Сеймчан", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, в результате падения у воздушного судна частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.

В четверг утром экстренную посадку сразу после взлета на аэродроме в Магадане совершил самолет с тремя членами экипажа и 11 пассажирами на борту - вахтовиками. Семеро пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации спасателей, высота падения составила около 10 м. Воздушное судно должно было вылететь в поселок Сеймчан.

Компания "Т-цемент" занимается добычей золота и ведет геологоразведочные работы в Магаданской области и Якутии. Компания самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений - от проведения геологоразведочных работ до строительства и эксплуатации.