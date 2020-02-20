Экс-начальника отдела угрозыска в Кызыле обвинили в убийстве 11-летней давности

ТАСС, 20 февраля. Бывшего начальника отдела уголовного розыска криминальной милиции по Кызылу (Тува) и его экс-подчиненного задержали по подозрению в убийстве, совершенном более 11 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

В 2008 году возле автодороги Кызыл - Эрзин были найдены обгорелые человеческие останки. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Сейчас производство по делу возобновлено.

"Оба подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление роли и участия каждого соучастника, установление фактических обстоятельств совершенного убийства, а также на закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 7 марта 2008 года начальник отдела уголовного розыска опрашивал местного жителя и в процессе поругался с ним. Вместе с подчиненным они увезли мужчину в безлюдное место и там его убили.