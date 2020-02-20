Прокуратура организовала проверку после жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане

ТАСС, 20 февраля. Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) организовала проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 на аэродроме "Магадан-13", сообщил ТАСС в четверг представитель ведомства. В частности, будет дана оценка законности привлечения самолета к перевозке пассажиров.

"Дальневосточной транспортной прокуратурой с привлечением экспертов организована проверка по факту падения самолета в Магаданской области. В ходе проверки будет дана оценка законности использования воздушного судна, в том числе для перевозки пассажиров. Также будет проверено соблюдение требований при техническом обслуживании судна, летной годности, а также квалификации членов экипажа", - рассказал представитель ДВТП.

Кроме того, надзорный орган проанализирует полноту и эффективность реализации полномочий должностными лицами Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО.

В четверг утром экстренную посадку сразу после взлета на аэродроме в Магадане совершил самолет с тремя членами экипажа и 11 пассажирами на борту - вахтовиками. Семеро пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации спасателей, высота падения составила около 10 м. Воздушное судно должно было вылететь в поселок Сеймчан в Магаданской области.

Компания "Т-цемент", которой принадлежит самолет, занимается добычей золота и ведет геологоразведочные работы в Магаданской области и Якутии. Компания самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений - от проведения геологоразведочных работ до строительства и эксплуатации.