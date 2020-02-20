Жесткая посадка Ан-2 в Магадане. Главное

Самолет Ан-2 в Магадане 20 февраля совершил жесткую посадку на аэродроме после взлета. Самолет не смог набрать нужную высоту.

Как сообщили власти региона, на борту находились 14 человек , среди них трое членов экипажа.

, среди них трое членов экипажа. По данным МЧС, пострадали семь человек.

человек. Пять человек госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, сообщили в Минздраве региона.

По предварительным данным, высота падения самолета составила около 10 м .

. Самолет принадлежит компании "Т-цемент". Ан-2 совершал рейс Магадан 13-й км - Сеймчан и перевозил вахтовиков.

Следователи возбудили уголовное дело.