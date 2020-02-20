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Жесткая посадка Ан-2 в Магадане

Жесткая посадка Ан-2 в Магадане. Главное

© МЧС России

Самолет Ан-2 в Магадане 20 февраля совершил жесткую посадку на аэродроме после взлета. Самолет не смог набрать нужную высоту.

  • Как сообщили власти региона, на борту находились 14 человек, среди них трое членов экипажа.
  • По данным МЧС, пострадали семь человек. 
  • Пять человек госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, сообщили в Минздраве региона.
  • По предварительным данным, высота падения самолета составила около 10 м
  • Самолет принадлежит компании "Т-цемент". Ан-2 совершал рейс Магадан 13-й км - Сеймчан и перевозил вахтовиков.
  • Следователи возбудили уголовное дело.
Теги
РоссияМагаданская областьЖесткая посадка Ан-2 в Магадане
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