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Стрельба в Ханау
Обновлено 

Предполагаемый стрелок из Ханау найден мертвым у себя дома

Как сообщила полиция, рядом с ним обнаружено еще одно тело

ТАСС, 20 февраля. Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в немецком городе Ханау, обнаружен мертвым у себя дома, рядом с ним найдено еще одно тело. Об этом сообщается в четверг в Twitter местной полиции.

"Предполагаемый преступник был найден мертвым у себя дома в Ханау. Спецназ также обнаружил там другое тело", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на данный момент нет свидетельств того, что могли быть другие нападавшие. Расследование продолжается.

Стрельба, в результате которой восемь человек погибли, пятеро пострадали, произошла в двух кальянных Ханау в среду вечером. О мотивах преступника данных пока нет.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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Стрельба в Ханау
Стрельба в Ханау. Главное
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