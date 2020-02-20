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Стрельба в Ханау

Стрельба в Ханау. Главное

© AP Photo/Michael Probst

Неизвестный открыл стрельбу в городе Ханау (федеральная земля Гессен в центральной части Германии). В результате атаки погибли восемь человек.

  • По данным издания Bild, атака произошла в двух кальянных, а затем на одной из площадей города.
  • Пять человек получили травмы. 
  • Нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета, сообщили сотрудники правоохранительных органов.
  • При этом у полицейских нет свидетельств того, что могли быть другие нападавшие.
  • Полиция обнаружила предполагаемого преступника мертвым в его доме. Рядом с ним нашли еще одно тело.
  • Мотивы нападения не установлены.
Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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Стрельба в Ханау
Предполагаемый стрелок из Ханау найден мертвым у себя дома
Как сообщила полиция, рядом с ним обнаружено еще одно тело
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