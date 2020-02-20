Стрельба в Ханау. Главное

Неизвестный открыл стрельбу в городе Ханау (федеральная земля Гессен в центральной части Германии). В результате атаки погибли восемь человек.
- По данным издания Bild, атака произошла в двух кальянных, а затем на одной из площадей города.
- Пять человек получили травмы.
- Нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета, сообщили сотрудники правоохранительных органов.
- При этом у полицейских нет свидетельств того, что могли быть другие нападавшие.
- Полиция обнаружила предполагаемого преступника мертвым в его доме. Рядом с ним нашли еще одно тело.
- Мотивы нападения не установлены.