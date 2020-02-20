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Стрельба в Ханау
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Число погибших при стрельбе в Ханау возросло до девяти

Ранее сообщалось о восьми жертвах
Описание
© AP Photo/Michael Probst

ТАСС, 20 февраля. Число погибших при стрельбе в Ханау возросло до девяти. Об этом сообщается в заявлении местной полиции, опубликованном в четверг.

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"Число жертв, которые получили смертельные ранения на местах преступления на [улицах] Хоймаркт и Курт-Шумахер-Платц, возросло до девяти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает личности жертв и стрелка.

Вечером в среду в двух кальянных в Ханау произошла стрельба. Изначально сообщалось о восьми погибших и пятерых пострадавших. Информации о мотивах преступника пока нет. Полиция обнаружила тело предполагаемого стрелка и еще одного человека в его доме.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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