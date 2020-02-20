{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На юге Москвы из сейфа в бытовке украли почти 3 млн рублей

Инцидент произошел на территории арендованного фирмой склада во 2-м Котляковском переулке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл из сейфа в бытовке на юге Москвы почти 3 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию с заявлением о краже обратился генеральный директор фирмы. "Полицейские установили, что неизвестный, находясь на территории арендованного фирмой склада во 2-м Котляковском переулке, дом 1, строение 5, проник в складское помещение, где, взломав сейф, расположенный в шкафу бытовки указанного помещения, совершил кражу денег. Материальный ущерб составил 2 млн 840 тыс. рублей," - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Реклама на ТАСС
Москвичка отдала почти 300 тыс. рублей лжеврачу за лечение несуществующей болезни
Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, представился главврачом поликлиники и пояснил, что во время повторного обследования ее анализов выявлено серьезное заболевание, которое требует срочного лечения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС