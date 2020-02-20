На юге Москвы из сейфа в бытовке украли почти 3 млн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл из сейфа в бытовке на юге Москвы почти 3 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию с заявлением о краже обратился генеральный директор фирмы. "Полицейские установили, что неизвестный, находясь на территории арендованного фирмой склада во 2-м Котляковском переулке, дом 1, строение 5, проник в складское помещение, где, взломав сейф, расположенный в шкафу бытовки указанного помещения, совершил кражу денег. Материальный ущерб составил 2 млн 840 тыс. рублей," - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).