МВД Дагестана объявило в розыск трех уроженцев республики, пропавших в Грозном

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Трех уроженцев Дагестана объявили в розыск, как пропавших без вести. По предварительным данным, от них нет известий с 10 февраля, сообщила в четверг пресс-служба республиканского МВД.

"По словам родственников, они приехали в Грозный 10 февраля и заселились в одну из местных гостиниц. В этот день они вышли на связь в последний раз. На данный момент об их местонахождении ничего не известно. Они объявлены в розыск", - сообщила пресс-служба МВД в официальном аккаунте министерства в Instagram.

В среду в Telegram-канале Baza появилось сообщение о пропаже в Грозном трех уроженцев Дагестана - Хакима Аскерова, Сеидайдина Мустафаева и Нилана Алиева. Сообщалось, что мужчины пропали после публикации видео, в котором они курят на фоне мечети "Сердце Чечни".