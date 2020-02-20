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Стрельба в Ханау

Правительство Германии выразило соболезнования в связи с трагедией в Ханау

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ выразило соболезнования в связи с трагедией, происшедшей в Ханау, в результате которой погибли в общей сложности 11 человек, включая предполагаемого стрелка.

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"Наши мысли сегодня утром находятся вместе с жителями Ханау, в центре которого произошло ужасное преступление", - написал в четверг в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. "Глубокие соболезнования семьям, в которых есть погибшие", - добавил он, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Около 22:00 (00:00 мск) мужчина сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек, одним из которых, по предварительным данным, является сам стрелок.

Мотивы действий мужчины пока неизвестны. Полиция исходит из того, что он действовал один.

Ханау расположен примерно в 20 км восточнее от Франкфурта-на-Майне и насчитывает около 100 тыс. жителей.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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